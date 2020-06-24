Американец умудрился дважды сорвать четырехмиллионный джек-пот в лотерею

Главное: Житель американского Мичигана дважды выиграл в лотерею по четыре миллиона долларов. Произошло это всего за три последних года.

Детали: Удивительный случай произошел в американском штате Мичиган. Житель Южного Роквуда 50-летний Марк Кларк умудрился дважды выиграть в лотерею джек-пот в четыре миллиона долларов.

Интересно, что два выигрыша пришлись на три последних года. Сам мужчина, как цитируют его местные СМИ, заявил, что буквально поражен регулярности своей удачи.

После этого он раскрыл свой маленький секрет: по словам американца, «при стирании защитных полей на карточке он использовал «волшебную монету», которую подарил ему умерший отец».

Он добавил: «Возможно, эта счастливая монетка помогла мне победить. Я был просто в шоке. Никогда не думаешь, что однажды выиграешь миллионы, и уж точно никогда не думаешь, что это случится дважды».

Деньги мужчина хочет потратить на свою семью.

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