Психолог объяснила, насколько важно «информационное воздержание»

Главное: Практикующий психолог дала рекомендации, как ограничить время в соцсетях и поток информации из интернета.

Детали: Пост — самое время научиться интернет-воздержанию и ограничить информационный поток.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказала психолог, главный редактор православного журнала «Фамилия» Анна Лелик.

«Периодические „детоксы“ или информационные посты нужны всем людям, вне зависимости от их вероисповедания. Как нам быть во время поста? Нужно ли как-то особенно проводить это время в связи с информационным потоком или нет? Как я понимаю, пост -это время максимальной осознанности и погруженности в себя, это время познания себя», — напомнила психолог.

По мнению Анны Лелик, каждый раз, когда хочется взять в руки смартфон, стоит спрашивать себя: «Зачем я вообще захожу в социальную сеть или в интернет?».

«Как правило, ответ будет такой: „Я ничего не хочу. Я просто занимаю свою голову, свои руки чем-то, то есть я делаю все возможное, чтобы не оставаться наедине с собой“. Происходит постоянный побег от себя в информационное пространство», — отметила психолог.

По её мнению, нужно научиться пользоваться соцсетями осознанно.

«Думаю, тогда многие автоматические привычки перестанут быть автоматическими и, соответственно, вообще перестанут быть привычками. Что можно делать во время поста? Просто быть максимально вдумчивым, максимально осознанным. Это слово сейчас часто употребляется, но если вникнуть в его смысл, то это может стать хорошим средством познания и, наверное, преодоления неких вещей в себе», — подчеркнула эксперт.

Она дала две рекомендации для желающих ограничить время в соцсетях и интернете.

«Перевести себя на режим «ручного управления»: Когда вы включаете смартфон, просто задайте себе вопрос: «Что я там сейчас хочу увидеть?» — и если ответа нет, подождите, пока возникнет реальная потребность. Ответ может быть таким: «Я иду туда, потому что мне нужно ответить на письмо или посмотреть переписку».

«Использовать социальные сети по времени: то есть в конце каждого часа я включаю свой смартфон на 5 минут и просматриваю: что мне написали, что меня ждет, кто меня „лайкнул“. Знаете, когда человек сводит их использование к такому графику, то оказывается, что может 4-5 часов спокойно прожить, не проверяя соцсети, — и берет смартфон только, когда действительно нужно что-то написать или прочитать», — посоветовала Анна Лелик.

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