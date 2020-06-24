На Житомирщине 3-летняя девочка выпала с девятого этажа, пока родители были на кухне

Главное: В Малине трехлетняя девочка выпала с девятого этажа, опершись на москитную сетку. Родители в это время находились на кухне.

Детали: В Малине Житомирской области 3-летняя девочка выпала из окна 9-го этажа. Медики борются за ее жизнь. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в момент происшествия в квартире находились родители ребенка и старшая сестренка. Дети играли в комнате, а папа с мамой были на кухне. В какой-то момент девочка оказалась на подоконнике и оперлась на москитную сетку в открытом окне, в результате чего выпала.

В бессознательном состоянии ребенка срочно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Была проведена операция. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь девочки.

Полицейские проверяют обстоятельства происшествия.

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