За сутки коронавирус в Украине подхватили почти тысяча человек. Данные на утро 24 июня

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 940 человек. Второй день подряд этот показатель увеличивается.

Детали: По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.

При этом в министерстве назвали причину вспышки коронавируса. Минздрав говорит, что из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии теперь такой результат — количество больных увеличилось втрое.

Добавим, что в Украине второй день растет количество зараженных, хотя до этого было три дня спада заболевания.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19. По его словам, в больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней, из-за чего нужно разворачивать вторую волну больниц.

«В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья», — заявил он.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав будет отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.

В тему: Накануне сообщалось, что за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 833 новых случая заболевания коронавирусом.