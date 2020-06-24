Табачный олигарх пытается «содрать» с государства сотни миллионов и отменить свой штраф, - СМИ

«Представители табачной компании „Тедис“, подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд гривен и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее», — пишет «Апостроф» со ссылкой на «Вголос».

Как указывают журналисты, к 2016 года регулятор признали «Тедис» монополистом на табачном рынке Украины. Отмечалось, что компания искусственно устраняла всех конкурентов и намеренно завышала цены на сигареты.

«Сначала „Тедис“ с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа, однако впоследствии передумала. Представители компании пытаются оспорить решение Антимонопольного комитета в суде», — пишет издание.

«Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть Кауфману 300 млн грн.», — заключает «Апостроф».