Коронавирус добрался до ЧАЭС

Главное: Сотрудник Чернобыльской АЭС заразился коронавирусом. Его отправили на самоизоляцию.

Детали: Работник Чернобыльской АЭС заболел коронавирусом – его тест дал положительный результат. Об этом сообщает руководство станции.

Как информируется, во вторник, 23 июня, «среди персонала ЧАЭС был выявлен работник, у которого подтверждено респираторное заболевание COVID-19».

Также сообщается: «В связи с очередным отпуском данный работник находился на ГСП ЧАЭС в последний раз 9 июня».

Работника уже отправили на самоизоляцию, сейчас он находится под наблюдением врача. На самоизоляции также пребывает сотрудник, который контактировал с заболевшим.

В тему 27 апреля 2020 года сообщалось, что ликвидатор рассказал о двух авариях, предшествовавших взрыву на Чернобыльской АЭС.

19 апреля 2020 года стало известно, что дымом от пожаров в Чернобыльской зоне надышались даже жители Франции.