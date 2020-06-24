В Киеве больной мужчина три дня пролежал возле гаражей. Прохожим было наплевать?

Главное: В Киеве мужчина с больной спиной три дня пролежал возле гаражей. Его обнаружила полиция.

Детали: Жуткий случай произошел в Киеве. Во вторник, 23 июня, полиция обнаружила возле гаражного кооператива на улице Семьи Сосниных (Святошинский район) лежащего 32-летнего мужчину. Человек был голым и не могу шевелиться – оказалось, что у него поврежден позвоночник.

Полиция говорит, что мужчина пролежал тут три дня. Копам о нем сообщил неравнодушным прохожий, который услышал его стоны.

Правоохранители говорят, что обнаружили бедолагу в зарослях на заднем дворе магазина.

Его госпитализировали. Пострадавший не смог объяснить, что с ним произошло.

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