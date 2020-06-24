Из-за непогоды пострадали украинцы в шести областях

Главное: По Украине продолжает бушевать непогода. Ее последствия ощутили на себе жители шести областей.

Детали: Из-за продолжающейся непогоды пострадали украинцы в шести областях нашей страны. Об этом в среду, 24 июня, сообщает ГСЧС.

По словам спасателей, из-за сильных дождей и ветра произошло срабатывание системы защиты линий электропередач, после чего были обесточены 120 населенных пунктов.

Больше всех досталось Ивано-Франковской области, где без электричества остались жители 62 населенных пунктов.

Также непогода затронула Сумскую (семнадцать населенных пунктов), Житомирскую (шестнадцать), Черновицкую (тринадцать), Волынскую (девять) и Закарпатскую (три) области.

Синоптики говорят, что непогода не стихнет еще как минимум пару дней.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему 23 июня 2020 года сообщалось, что жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей.

15 июня 2020 года стало известно, что в одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги.