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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 23 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 130 618, смертей ‒ 472 845, а выздоровлений ‒ 4 556 444. В Украине же выявлено 38 074 инфицированных, зарегистрировано 1 035 смертей и 16 956 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 313 445 (смертей ‒ 120 451), Бразилии ‒ 1 106 470 (51 271), России ‒ 598 878 (8 349), Индии ‒ 440 215 (14 011), Великобритании ‒ 306 761 (42 731), Перу ‒ 257 447 (8 223), Испании ‒ 246 504 (28 324), Чили ‒ 246 963 (4 502), Италии ‒ 238 720 (34 657), Иране ‒ 209 970 (9 863), Франции ‒ 197 381 (29 666), Германии ‒ 192 437 (8 914), Турции ‒ 188 897 (4 974), Мексике ‒ 185 122 (22 584), Пакистане ‒ 185 034 (3 695), Саудовской Аравии ‒ 164 144 (1 346), Бангладеш ‒ 119 198 (1 545), Канаде ‒ 103 418 (8 493), ЮАР ‒ 101 590 (1 991), Катаре ‒ 89 579 (99), Китае ‒ 84 640 (4 640), и Колумбии ‒ 71 367 (2 426).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 июня 2020 года сообщалось, что итальянские медики выяснили о начале пандемии коронавируса в Европе кое-что неожиданное.

А 22 июня 2020 года мы писали, что в Украине уже третий день подряд улучшается коронавирусная ситуация.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, ЮАР, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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