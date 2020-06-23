В Чернобыльской зоне третьи сутки не могут потушить пожар

Главное: В Чернобыльской зоне тлеют пни и древесина. Небольшой пожар не могут потушить третий день.

Детали: В Чернобыльской зоне отчуждения уже третий день, с воскресенья, 21 июня, тушат пожар. Об этом утром вторника, 23 июня, сообщает ГСЧС.

Огонь вспыхнул возле села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.

Накануне спасатели говорили, что возгорание лесной подстилки на площади трех гектаров удалось оперативно потушить еще в первый день ЧП.

Однако сегодня стало известно, что тут все еще наблюдается тление пней и древесины. Огонь тушат две единицы техники и шесть спасателей.

В тему 22 июня 2020 года сообщалось, что в Чернобыльской зоне произошел очередной пожар. Тогда спасатели говорили, что огонь оперативно потушили.