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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 22 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 985 201, смертей ‒ 468 896, а выздоровлений ‒ 4 455 109. В Украине же выявлено 37 241 инфицированных, зарегистрировано 1 012 смертей и 16 642 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 281 903 (смертей ‒ 119 997), Бразилии ‒ 1 083 341 (50 591), России ‒ 591 465 (8 196), Индии ‒ 426 272 (13 699), Великобритании ‒ 305 803 (42 717), Перу ‒ 251 338 (7 861), Испании ‒ 245 938 (28 323), Чили ‒ 242 355 (4 479), Италии ‒ 238 499 (34 634), Иране ‒ 207 525 (9 742), Франции ‒ 197 008 (29 643), Германии ‒ 191 768 (8 897), Турции ‒ 187 685 (4 950), Пакистане ‒ 181 088 (3 590), Мексике ‒ 180 645 (21 825), Саудовской Аравии ‒ 161 005 (1 307), Бангладеш ‒ 115 786 (1 502), Канаде ‒ 103 078 (8 481), ЮАР ‒ 97 302 (1 930), Катаре ‒ 88 403 (99), Китае ‒ 84 573 (4 639), и Колумбии ‒ 68 836 (2 353).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что в Украине уже третий день подряд улучшается коронавирусная ситуация.

А 17 июня 2020 года сообщалось, что в Африке число больных коронавирусом перевалило за четверть миллиона.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, ЮАР, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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