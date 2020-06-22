Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 21 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 827 133, смертей ‒ 465 040, а выздоровлений ‒ 4 385 632. В Украине же выявлено 36 560 инфицированных, зарегистрировано 1 002 смерти и 16 509 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 260 972 (смертей ‒ 119 762), Бразилии ‒ 1 032 913 (48 976), России ‒ 583 879 (8 101), Индии ‒ 410 451 (13 254), Великобритании ‒ 305 801 (42 717), Перу ‒ 251 338 (7 861), Испании ‒ 245 938 (28 322), Италии ‒ 238 275 (34 610), Чили ‒ 236 478 (4 295), Иране ‒ 204 952 (9 623), Франции ‒ 196 724 (29 636), Германии ‒ 191 272 (8 895), Турции ‒ 186 493 (4 927), Пакистане ‒ 176 617 (3 501), Мексике ‒ 175 202 (20 781), Саудовской Аравии ‒ 157 612 (1 267), Бангладеш ‒ 112 306 (1 464), Канаде ‒ 102 762 (8 465), ЮАР ‒ 92 681 (1 877), Катаре ‒ 87 369 (98), Китае ‒ 84 553 (4 639), и Колумбии ‒ 63 454 (2 148).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

17 июня 2020 года мы также писали, что в Африке число больных коронавирусом перевалило за четверть миллиона.