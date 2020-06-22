Главные новости за 20 и 21 июня 2020 года

В Киеве мощным взрывом частично разрушено по меньшей мере пять квартир многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

Причиной частичного обрушения многоэтажного дома на столичных Позняках мог стать подрыв взрывного устройства. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Волонтерка Маруся Зверобой в очередной раз обрушилась с ругательствами на президента Украины Владимира Зеленского. Ее взбесила якобы абсурдность уголовного преследования Петра Порошенко.

На сайте президента Украина появилась петиция с требованием отмены дистанционного образования в Украине. Ее уже поддержали почти 19000 человек из 25000 необходимых.

Российский артист Михаил Ефремов, совершивший пьяное ДТП в центре Москвы, является абсолютно вменяемым. Об этом агентству ТАСС сообщил информированный источник.

Сразу 38 щенков элитных пород не пережили перелет из Украины в Канаду самолетом авиакомпании МАУ. Об инциденте стало известно благодаря жительнице Миссиготы Эбби Лорензен, которая встречала в аэропорту злосчастный киевский борт.

В Днепре погиб 26-летний полицейский Дарвин Потуданский. Он получил смертельное ранение во время транспортировки подозреваемого.

В небе над Киевом замечено облако в форме ядерного гриба. По словам спасателей, его не способен сдвинуть с места даже самый сильный ветер.

На Центральном рынке Кривого Рога произошел крупный пожар. Огнем было уничтожено сразу 22 торговых павильона.