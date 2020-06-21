Озвучена версия о причастности террористов к взрыву дома на столичных Позняках

Главное: Причиной частичного обрушения многоэтажного дома на столичных Позняках мог стать подрыв взрывного устройства. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Детали: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе следствия по делу о взрыве, в результате которого произошло частичное обрушение многоэтажного дома ул. С. Крушельницкой 1/5.

Как передает Telegram-канал «Политика Страны», глава ведомства, прибывший на место ЧП, в частности, рассказал журналистам, что в настоящее время следствие отрабатывает две версии случившегося: «бытовую» (детонация газа) и «террористическую» (путем подрыва взрывного устройства).

В тему: 21 июня в 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве (Дарницкий район) взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения.

Также сообщалось, что под завалами спасатели обнаружили тело первого погибшего.