Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 21 июня 2020

Главное: По состоянию на 9-00 21 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 791 972, смертей ‒ 464 464, а выздоровлений ‒ 4 365 497. В Украине же выявлено 36 560 инфицированных, зарегистрировано 1 002 смерти и 16 509 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 255 119 (смертей ‒ 119 719), Бразилии ‒ 1 032 913 (48 976), России ‒ 576 162 (7 992), Индии ‒ 410 451 (13 254), Великобритании ‒ 304 580 (42 674), Перу ‒ 251 338 (7 861), Испании ‒ 245 938 (28 322), Италии ‒ 238 275 (34 610), Чили ‒ 236 478 (4 295), Иране ‒ 202 584 (9 507), Франции ‒ 196 724 (29 636), Германии ‒ 190 670 (8 895), Турции ‒ 186 493 (4 927), Пакистане ‒ 176 617 (3 501), Мексике ‒ 175 202 (20 781), Саудовской Аравии ‒ 154 233 (1 230), Бангладеш ‒ 108 775 (1 425), Канаде ‒ 102 762 (8 465), ЮАР ‒ 92 681 (1 877), Катаре ‒ 86 488 (94), Китае ‒ 84 553 (4 639), и Колумбии ‒ 63 454 (2 148).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 июня 2020 года сообщалось, что ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз.

17 июня 2020 года также сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.