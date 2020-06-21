Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 20 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 20 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 697 444, смертей ‒ 460 772, а выздоровлений ‒ 4 276 951. В Украине же выявлено 35 825 инфицированных, зарегистрировано 994 смерти и 16 406 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 223 668 (смертей ‒ 119 158), Бразилии ‒ 1 032 913 (48 954), России ‒ 576 162 (7 992), Индии ‒ 395 048 (12 948), Великобритании ‒ 304 580 (42 674), Испании ‒ 245 575 (28 315), Перу ‒ 244 388 (7 461), Италии ‒ 238 011 (34 561), Чили ‒ 231 393 (4 093), Иране ‒ 202 584 (9 507), Франции ‒ 196 083 (29 620), Германии ‒ 190 670 (8 895), Турции ‒ 185 245 (4 905), Пакистане ‒ 171 666 (3 382), Мексике ‒ 170 485 (20 394), Саудовской Аравии ‒ 154 233 (1 230), Бангладеш ‒ 108 775 (1 425), Канаде ‒ 102 326 (8 407), ЮАР ‒ 87 715 (1 831), Катаре ‒ 86 488 (94), Китае ‒ 84 525 (4 638), и Бельгии ‒ 60 550 (9 696).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 19 июня 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал шокирующее заявление о пандемии коронавируса.

А 17 июня 2020 года сообщалось, что ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз.