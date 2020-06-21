От Зеленского требуют отмены дистанционного образования

Главное: На сайте президента Украина появилась петиция с требованием отмены дистанционного образования в Украине. Ее уже поддержали почти 19000 человек из 25000 необходимых.

Детали: На сайте электронных петиций Президента Украины размещена петиция о запрете массового дистанционного образования в Украине.

«Дистанционное образование разрушает все, что ранее было выстроено и сформировано у ребенка для его гармоничного развития», — говорится в петиции.

Эта петиция вот уже третий раз не набирает достаточное количество голосов для рассмотрения. Причина, скорее всего, в том, что ранее многие родители Украины о ней просто не знали.

На данный момент петицию поддержали почти 19000 человек из 25000 необходимых.

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