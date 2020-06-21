Ученые рассказали, как правильно пользоваться антисептиками

Главное: Антисептики на спиртовой основе следует втирать в кожу не менее 30 секунд, пока они полностью не впитаются. Об этом заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Детали: Спиртосодержащие антисептики необходимо втирать не менее 30 секунд, пока они полностью не впитаются в кожу.

Как передает Nation News, об этом рассказали специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По их словам, первым делом «санитайзер» следует нанести на ладонь, после чего распределить по рукам. Не следует забывать о тыльной стороне кистей, а также области между пальцами и под ногтями.

Ученые отметили, что антисептические средства могут потерять свою эффективность в том случае, если руки грязные или жирные, поэтому перед дезинфекцией их желательно тщательно вымыть.

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