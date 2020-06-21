В Сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова

Главное: Российский артист Михаил Ефремов, совершивший пьяное ДТП в центре Москвы, является абсолютно вменяемым. Об этом агентству ТАСС сообщил информированный источник.

Детали: Российский актер театра и кино Михаил Ефремов, ставший фигурантом смертельного ДТП в центре российской столицы, не имеет психических отклонений и является вменяемым.

Об этом агентство ТАСС проинформировал источник, имеющий доступ к результатам судебно-психиатрической экспертизы.

По его словам, после аварии актер хотя и находился в депрессивном состоянии, вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.

«Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики», ‒ добавил источник.

В свою очередь, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать информацию об экспертизе своего подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

А 18 июня 2020 года сообщалось, что семья погибшего курьера Захарова дала окончательный ответ по поводу денежной компенсации от Ефремова.

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