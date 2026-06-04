Марко Рубио

Столтенберг заявил об обострении отношений внутри НАТО и рисках для Альянса, — Bloomberg

Нехватка ракет для Patriot создала России «окно возможностей» в Украине, — The Guardian

В США сделали неожиданное заявление по поводу Армении

Путин понимает, что не переживет перемирия, поэтому удвоит удары по Украине, — The Atlantic

В Швейцарии под землей строится самая большая батарея мира

Украинцам рассказали о погоде на 4 июня

Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса

В России вспомнили о мирных переговорах и снова угрожают Украине

Мадьяр разморозил деньги ЕС на оружие Украине, которые ветировал Орбан, — Politico

Путин понимает, что не переживет перемирия, поэтому удвоит удары по Украине, — The Atlantic

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

29.05.26 09:58

Россия сообщила в ООН, сколько еще собирается воевать против Украины

29.05.26 13:53

Нетаньяху сделал жесткое заявление по поводу Сектора Газа

29.05.26 16:08

Фицо продолжает дерзить Украине

29.05.26 10:24

Мадьяр сделал громкое заявление по поводу НАТО

29.05.26 14:15

Николас Кейдж: легендарный актер озадачил своих поклонников

29.05.26 16:27

США почистили российский санкционный список от мертвых душ

29.05.26 15:42

В последний день весны украинцев ждет неожиданная погода

28.05.26 14:10

У Путина сделали дерзкое заявление по поводу мирных переговоров с Украиной

29.05.26 14:07

Сибига рассказал, сколько украинцев покинули страну с начала войны