Марко Рубио

Нам бы хотелось увидеть завершение войны в Украине посредством переговорного процесса.
Путин понимает, что не переживет перемирия, поэтому удвоит удары по Украине, — The Atlantic
На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации
Зеленский присоединится к следующему саммиту G7, — Politico
Мадьяр разморозил деньги ЕС на оружие Украине, которые ветировал Орбан, — Politico
Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев
Генштаб подсчитал новые потери РФ. Сводка за 3 июня
В России вспомнили о мирных переговорах и снова угрожают Украине
Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса
Ночная атака на Киев: значительные разрушения, десятки раненых, четверо погибших
Буданов сделал интригующее заявление по поводу завершения войны