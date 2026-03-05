Сергей Лавров

Говорят о том, что разрушен дух Анкориджа из-за действий США. Знаете, в Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была дружелюбной, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется.
В Польше массово задерживают и высылают украинцев
Президент сделал заявление относительно трехсторонней встречи
Объявили частичные отключения на четверг, 5 марта
Каллас сделала тревожное заявление по поводу войны в Украине
Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем потеряла
СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме Киева
«Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта
Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский
В «Резерв+» добавили новый вид отсрочки
Зеленский рассказал о документах РФ с их планами на 2026-2027 годы