Радослав Сикорский

Мы были, мы есть, и мы будем лояльными союзниками Америки. Но мы не можем быть простофилями.
ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год
Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ
Зеленский заявил о победе Украины
Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем
Зеленский ответил на ядерные угрозы России
В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро
На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок
Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС
Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Стоимость восстановления Украины существенно выросла