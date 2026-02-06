Дональд Трамп

Вы можете добиться мира, как я считаю, только посредством силы. Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила.
Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров
Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ
Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны
В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»
«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля
На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico
В переговорах по Украине может появиться неожиданный прогресс, — Politico
Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph
Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico
ООН сократила помощь украинским беженцам в 2026 году