Уровень рождаемости крайне низок почти повсюду на Земле. Если это не изменится, целые культуры и страны исчезнут.
Суд избрал меру пресечения для Тимошенко
В Украине ожидается скачок цен на базовые продукты
В Киеве заработал энергетический штаб
«Укрэнерго» сообщило о графиках 16 января
Комендантский час в Украине могут отменить. Зеленский назвал условие
В «Укрэнерго» предупредили об отключениях 15 января
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg
НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко
Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины
Михаил Федоров - новый министр обороны Украины