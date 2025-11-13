Владимир Зеленский

Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться.
Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД
Украина развернет первую в мире «стену дронов», — СМИ
США вышли из шатдауна
«Укрэнерго» опубликовало объемы отключений на 13 ноября
Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку
Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg
Армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой, — ISW
Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции
Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе
Известно, как будут отключать свет 11 ноября