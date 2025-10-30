Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли (космический объект) 3I/ATLAS «троянским конем», внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя.
Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли (космический объект) 3I/ATLAS «троянским конем», внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя.
Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
Японцы рассказали об удивительной пользе сыра
Названы продукты, которые стоит употреблять при сидячем образе жизни
Сенат США готовит слушания по массовым похищениям украинских детей Россией
Украинцам рассказали, какая погода ждет их на стыке октября и ноября
Ученых напугало стремительное развитие искусственного интеллекта
США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане
Вэнс жестко наехал на нелегалов
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
Бразильцы научились вычислять депрессию за считанные минуты
Раскрыт секрет зарождения первых звезд
В Украине отменили отключения электроэнергии
Украина закрывает посольство на Кубе
У Путина ждут мира с Украиной в течение года
Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине
В Украине снова ввели аварийные графики отключения света
Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине
РФ атаковала детскую больницу в Херсоне, 9 раненых
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, — источник
Украинцам рассказали, что важно знать перед подачей заявления на отсрочку через ЦНАП с 1 ноября
В «Укрэнерго» опубликовали графики на 29 октября
В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину
В Украине появится новый вид парковочных мест
В Киевской области задержали педагога-педофила
В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света
Китай уверяет, что не поддерживает Россию в войне против Украины
Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist
Украина пытается экстренно решить проблему с нехваткой газа
Фицо отказался покрывать военные расходы Украины
Председатель НБУ объяснил, почему откладывается запуск «еГривны»
Зеленский анонсировал план прекращения огня в Украине
Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще