Джей Ди Вэнс

Перед нами стоит очень, очень сложная задача, которая заключается в том, чтобы разоружить ХАМАС, но при этом восстановить Сектор Газа, сделать жизнь его жителей лучше, а также обеспечить, чтобы ХАМАС больше не представлял угрозы для наших друзей в Израиле. Это нелегко.