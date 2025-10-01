Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Илон Маск

Илон Маск

Автор: американский миллиардер
01.10.25 14:16
95
Илон Маск

Отмените Netflix ради здоровья ваших детей.

Тэги: мир, культура, Илон Маск, Netflix

Комментарии

Статьи

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.10.25 15:38

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал сделать Крым «нежизнеспособным»

01.10.25 15:12

Маск заявил, что может умереть… на Марсе

01.10.25 14:37

Украина может остаться без поставок боеприпасов. Названа причина

01.10.25 14:25

Волки-людоеды убивают местных жителей в Индии

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 13:30

Астрономы уточнили число астероидов в нашей Солнечной системе

01.10.25 13:15

Медведев высмеял Трампа из-за подлодок США

01.10.25 12:50

Дуров спрогнозировал аномальный рост стоимости Bitcoin

01.10.25 12:28

Украинские дроны парализовали 38% российских НПЗ

01.10.25 12:09

В Украине новые отключения из-за обстрелов и непогоды

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 14:35

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

30.09.25 09:26

Госдолг Украины значительно увеличился за месяц

29.09.25 10:13

Въезд в Купянск закрыт: люди эвакуируются пешком

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

24.09.25 16:48

В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

24.09.25 23:14

Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений

25.09.25 07:11

Трамп готовит очень жесткий указ

26.09.25 13:00

Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

25.09.25 00:01

Ученые огорошили новыми данными об интернете 5G

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 10:41

Рютте — о Лаврове: на «министра со времен Христа» не стоит обращать внимания

Фото и Видео
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди