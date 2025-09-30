Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Кит Келлог

Кит Келлог

Автор: специальный посланник президента США
30.09.25 12:38
62
Кит Келлог

Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колесиками. Европе больше не нужны дополнительные колеса, вы и так справляетесь сами.

Тэги: США, Европа, мир, Кит Келлог

Комментарии

Статьи

29.09.25 12:05

Ошибка в конкурсе в Наблюдательный Совет Укрэнерго может дорого обойтись имиджу Украины?

Автор: Андрей Куцый, для «Фраза»

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.09.25 12:51

Орбан назвал неожиданные причины зависимости от РФ

30.09.25 12:36

Мерц оценил российскую угрозу для Германии

30.09.25 12:23

На фоне непогоды в Украине продолжает расти потребление электричества

30.09.25 12:18

Зеленский рассказал о поставках оружия по программе PURL

30.09.25 11:49

Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen

30.09.25 11:37

В Крыму ограничили продажу топлива «в одни руки»

30.09.25 11:22

На ферму в Аргентине с неба упало что-то жуткое

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

30.09.25 10:28

Белый дом опубликовал план Трампа по Газе

30.09.25 10:26

Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

30.09.25 09:26

Госдолг Украины значительно увеличился за месяц

29.09.25 10:13

Въезд в Купянск закрыт: люди эвакуируются пешком

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

26.09.25 13:49

ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, — СМИ

26.09.25 12:51

РФ перебрасывает морскую пехоту из Сум и Херсонщины для боев в Донецкой области, — ISW

26.09.25 10:34

Возле Южноукраинской АЭС взорвался дрон

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

24.09.25 16:48

В Украине продолжается похолодание – прогноз на ближайшие дни

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

25.09.25 07:11

Трамп готовит очень жесткий указ

24.09.25 23:14

Война в Украине: Вэнс сделал ряд грозных заявлений

24.09.25 09:16

Трамп сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны

24.09.25 10:34

Путин боится переговоров и хочет только войны, — Зеленский

26.09.25 13:00

Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

23.09.25 15:48

Обнаружен неожиданный вред соли

25.09.25 00:01

Ученые огорошили новыми данными об интернете 5G

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

Фото и Видео
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди