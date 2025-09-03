Марк Рютте

Угроза со стороны России растет с каждым днем. Не будем наивными. Однажды это может касаться и Люксембурга, и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности. Мы думаем, что находимся далеко от России, но на самом деле мы очень близко.