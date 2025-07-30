Дональд Трамп

У нас много людей, которые прибыли из Украины, и мы работаем с ними.
В Раде анонсировали оборонное соглашение с США
Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны
Трамп дал неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины
Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной
Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина
Песков подтвердил, что Путин не спешит встречаться с Трампом
Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы
Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат
Трамп высказался о военной помощи Украине