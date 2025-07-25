Владимир Зеленский

Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех.
Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 047 250 солдат
Трамп высказался о военной помощи Украине
Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле
Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным
Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ
В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс