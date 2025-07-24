Дональд Трамп

Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным

Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле

21.07.25 14:21

В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс