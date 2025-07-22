Реджеп Тайип Эрдоган

Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов.
В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс
Трамп собирается как следует «надрать зад» Путину, — Грэм
Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, — Игнат
СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле
В Киеве частично изменили движение общественного транспорта после ночной атаки
Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление
Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп
Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума
В ЕС смогли одобрить 18-й пакет санкций против России, — СМИ
Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер