Эмманюэль Макрон

Как никогда необходимо напомнить, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины. Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами продолжаем поддерживать украинский народ.
Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление
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