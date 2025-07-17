Юлия Свириденко

Моя главная цель – реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни. Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно.
В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн
Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения
На полигоне под Черниговом курсант расстрелял военнослужащих
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