Андрей Ермак

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

Крупнейший порт Европы уже начал подготовку к войне с Россией, — FT

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

Бразильцы придумали, как сделать хлеб более полезным

У Лео Месси может случиться крутой поворот в карьере

Шведы объяснили, почему некоторые младенцы так любят поплакать

08.07.25 12:55

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

08.07.25 11:41

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

08.07.25 10:58

Трамп пообещал Зеленскому поддержку США «настолько долго, насколько смогут», — WSJ

08.07.25 09:14

Мир на условиях капитуляции: Лавров озвучил требования России к Украине

08.07.25 07:33

Трамп пообещал, что таки даст Украине больше оружия

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 09:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят уже 16-й раз

07.07.25 09:13

Зеленский высказался по поводу пленных

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине