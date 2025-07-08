Рецепт прекращения угроз один – оружие и сила, а также экономические удары по России и их союзникам. Угрозы необходимо предупреждать.
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