Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе.
«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине
Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет
Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат
США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ
Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала
Названы потери армии России за полгода
МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны
В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации
В ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ