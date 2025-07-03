Диогу Жота: звездный португальский футболист и его брат погибли в ДТП

Американцы рассказали о пользе лишнего веса в пожилом возрасте

Биолог рассказал о самом большом соколе в мире

В Киеве введено ограничение для грузового транспорта

Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

03.07.25 13:13

Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет

03.07.25 09:19

Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

03.07.25 07:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

02.07.25 09:26

США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ

02.07.25 09:12

Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала

01.07.25 16:21

Названы потери армии России за полгода

01.07.25 15:28

МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны

01.07.25 12:45

В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации

01.07.25 10:49

В ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ