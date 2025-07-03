У Китая и Европы нет фундаментального конфликта интересов, они разделяют обширные общие интересы.
Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат
США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ
Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала
Названы потери армии России за полгода
МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны
В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации
В ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ
Энергосистема Украины перешла на европейские параметры
Иран угрожает Украине последствиями за поддержку США и Израиля, — СМИ