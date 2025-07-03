03.07.25 10:39

Британия и Германия вскоре могут подписать договор о взаимной обороне, — Politico

03.07.25 10:18

Пассивность США позволяет Путину усиливать армию, разрушающую Украину, — New York Times

03.07.25 10:14

Китай уверяет, что у него нет проблем с Европой

03.07.25 09:40

Медики рассказали о нашем мозге нечто странное

03.07.25 09:32

Буданов прокомментировал, угрожает ли Днепру сейчас военная опасность

03.07.25 09:19

Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

03.07.25 09:12

Путин отверг прекращение огня в Украине в ходе переговоров с Макроном, —СМИ

03.07.25 07:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

03.07.25 06:28

У берегов Бали затонул паром – погибли люди

02.07.25 16:47

В Италии нашли древнюю гробницу, которой более 2700 лет