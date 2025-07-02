Ангела Меркель

В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег

Шторм во Франции привел к человеческим жертвам

Вэнс показал средний палец во время выступления

На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм

Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36

Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео

Появилось видео, как в Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать

В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось несколько сотен человек

Эпичное извержение вулкана на Гавайях попало на видео