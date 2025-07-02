Ангела Меркель

Без диалога эта война (в Украине) точно не закончится.
США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ
Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала
Названы потери армии России за полгода
МВФ прогнозирует значительное повышение коммунальных тарифов в Украине после войны
В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации
В ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ
Энергосистема Украины перешла на европейские параметры
Иран угрожает Украине последствиями за поддержку США и Израиля, — СМИ
Украина прокомментировала позицию Кремля по поводу хода переговоров
Кремль выступил с заявлением о переговорах по прекращению войны в Украине