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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Ангела Меркель

Ангела Меркель

Автор: бывший канцлер Германии
02.07.25 12:07
90
Ангела Меркель

Без диалога эта война (в Украине) точно не закончится.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война, Ангела Меркель

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