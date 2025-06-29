США предложили Ирану $30 млрд в обмен на отказ от ядерной программы, — СМИ

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в начале июля

Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама

Японцы поведали о небывалой пользе витамина С

27.06.25 15:22

Украинцев защитят от телефонных аферистов и спама

27.06.25 10:54

Украина начинает эвакуацию граждан с российско-грузинской границы

27.06.25 10:31

США могут отказаться от расследования военных преступлений в Украине, — СМИ

27.06.25 09:59

ООН обвинила Россию в умышленных атаках дронами по мирным жителям

27.06.25 09:52

В Москве отреагировали на создание спецтрибунала против РФ

26.06.25 10:43

Украина закупит сотни ракет для ПВО на средства от замороженных активов РФ

26.06.25 09:29

В ПАСЕ подписано соглашение о трибунале против РФ

25.06.25 17:51

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Гааге

25.06.25 13:49

Зеленский — хороший парень, мы обсудим его трудности, — Трамп

25.06.25 12:14

В ISW оценили, удастся ли закончить войну в Украине до конца года