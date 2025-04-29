Джорджа Мелони

Мир (в Украине) должен быть справедливым и длительным.
Источник: Corriere della Sera
Мир (в Украине) должен быть справедливым и длительным.
Источник: Corriere della Sera
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Уолтц обвинил Украину в коррупции
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