Джорджа Мелони

29.04.25 16:53

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых населенных пунктов

29.04.25 16:36

Японцы выяснили о нашем сне нечто новое

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Американцы узнали кое-что очень неожиданное

29.04.25 15:30

В Европе опасаются, что Трамп готовится к выходу из переговоров по Украине, — FT

29.04.25 15:06

Мелони прокомментировала «майское перемирие» Путина

29.04.25 14:29

В Кремле отказались от прекращения огня в Украине на 30 дней

29.04.25 14:16

Маск анонсировал уникальный искусственный интеллект

29.04.25 14:03

Трамп собрался давить и на Украину, и на Россию

29.04.25 13:44

Уолтц обвинил Украину в коррупции

29.04.25 13:44

В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек