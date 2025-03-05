Дональд Трамп

Мы потратили (на помощь Украине), возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили сто миллиардов. Большая разница.
Источник: выступление в конгрессе
Мы потратили (на помощь Украине), возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили сто миллиардов. Большая разница.
Источник: выступление в конгрессе
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