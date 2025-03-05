Дональд Трамп

Зеленский поручил Умерову и разведке разобраться с помощью от США

Китай заявил о намерении «продвигать» воссоединение с Тайванем

Лукашенко позвал Трампа, Зеленского и Путина в Минск. Хочет договариваться

Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины

Трамп наехал на Европу из-за российской нефти и газа

05.03.25 12:51

Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины

05.03.25 10:05

Трамп рассказал о письме Зеленского и переговорах по Украине

05.03.25 09:59

Спикер Джонсон заявил о «временной» паузе в помощи Украине

05.03.25 09:41

Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира, — Зеленский

04.03.25 14:40

В Sky News выяснили, какие страны могут отправить миротворцев в Украину

04.03.25 13:36

У Европы есть несколько вариантов перемирия в Украине, — Лондон

04.03.25 10:40

Белый дом подтвердил остановку помощи Киеву, — CNN

04.03.25 09:33

Трамп остановил всю военную помощь Украине, — Bloomberg

03.03.25 13:13

Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории

03.03.25 12:45

Канада и Британия могут отправить свои войска в Украину