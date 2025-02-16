Петр Павел

У Трампа призвали Украину и Россию к прямым переговорам

В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

Глава Минздрава США сделал скандальное заявление по поводу ситуации в стране

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 11:35

Мирное соглашение шокирует многих людей, — Вэнс

14.02.25 10:18

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

14.02.25 09:45

Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, — FT

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

13.02.25 11:46

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

13.02.25 10:12

Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО

13.02.25 09:59

Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

13.02.25 09:40

Страны Европы требуют участия в будущих переговорах по прекращению войны в Украине