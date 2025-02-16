Петр Павел

Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей.
Источник: BR24
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