Игорь Луценко

В 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств.
Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ
В 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств.
Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ
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