Анналена Бербок

В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира.
Источник: Die Welt
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