Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков.
Источник: Vatican News
Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков.
Источник: Vatican News
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