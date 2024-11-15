Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся.
Источник: Reuters
Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся.
Источник: Reuters
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