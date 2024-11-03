Хакан Фидан

Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.
Источник: Hurriyet
Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда, - СМИ провели расследование
Как Артур Палатный и Кличко делают деньги на мертвых киевлянах, - расследование
Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026
Эндокринолог поведала о небывалой пользе тыквы
Британцы назвали слово 2024-го года
США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине, — конгрессмен
Американский военный заявил, что инопланетный разум таки существует
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Европейцам посоветовали запастись едой и водой на случай войны с РФ
Стало известно, как работает пострадавший после российского обстрела «Охматдет»
Украинцев предупредили о возвращении отключений света
В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек
Украину не заставят отдать территории, — Зеленский
Названо число украинцев, забронированных от мобилизации
Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин
Андрей Костин уволен с должности генпрокурора
Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд
Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира
Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg
В России отработали нанесение ядерного удара
Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре
Определен обладатель Золотого мяча-2024
Солдаты из КНДР вплотную подошли к украинской границе
Американцы назвали неочевидный способ подавить чувство голода
Трамп назвал Харрис фашисткой
Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации
Выявлено еще одно негативное последствие бессонницы
Американцы рассказали о еще одной пользе видеоигр
Британцы выяснили, как нужно правильно… обниматься
А сыновей, а сыновей бросают в бой…
Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон