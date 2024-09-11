Дональд Трамп

11.09.24 07:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 628 930 солдат

11.09.24 05:58

Харрис поведала, о чем говорила с Зеленским за несколько дней до начала войны

11.09.24 05:50

Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис

11.09.24 05:37

Трамп и Харрис обменялись колкостями во время дебатов

10.09.24 16:54

Маск спрогнозировал, что будет, если Трамп не станет президентом США

10.09.24 16:37

Стало известно, когда загрязненная вода дойдет до Киевщины

10.09.24 16:17

Опровергнут популярный миф о кариесе

10.09.24 15:47

Шойгу заявил, что РФ не пойдет на переговоры из-за Курска

10.09.24 15:27

Американцы выяснили, чем опасно световое загрязнение

10.09.24 15:14

Корейцы объяснили, почему следует… замораживать чеснок