Дональд Трамп

Она (Камала Харрис) – марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец – профессор экономики-марксист, и он хорошо ее учил.
Источник: ABC News
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